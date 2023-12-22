Булыкин: При наличии возможности спортсмен должен ехать на Олимпиаду
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что каждый российский спортсмен должен самостоятельно решать - ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе или нет, сообщает Газета.Ru.
Он привёл в пример теннисистов из России, которые «играют и не парятся», и продолжают доказывать, что «российские спортсмены – одни из лучших».
«Все, конечно, хотят участвовать в Олимпиаде. Поэтому, если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен», — поделился своим мнением Булыкин.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые намерены участвовать в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru