Булыкин: При наличии возможности спортсмен должен ехать на Олимпиаду

Он привёл в пример теннисистов из России, которые «играют и не парятся», и продолжают доказывать, что «российские спортсмены – одни из лучших».

«Все, конечно, хотят участвовать в Олимпиаде. Поэтому, если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен», — поделился своим мнением Булыкин.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые намерены участвовать в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

