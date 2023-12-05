«Смягчите правила!»: Тактаров обвинил поп-ММА в чрезмерной жестокости
На драки непрофессионалов порой страшно смотреть, признался НСН чемпион UFC Олег Тактаров.
Российским организаторам поп-MMA следует смягчить правила боев, но полный запрет этого вида спорта ни к чему не приведет. Таким мнением поделился с НСН бывший боец смешанных единоборств, киноактер Олег Тактаров.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в последнее время волна «публичного насилия среди несовершеннолетних захлестнула российские регионы, в том числе республику, которую он представляет, - Дагестан. Хамзаев обратился в СК с просьбой дать правовую оценку деятельности организаторов поп-ММА в России, а также рассмотреть возможность полностью заблокировать подобные проекты и контент, который, по мнению депутата, является «керосином деструктивного поведения у молодежи».
«На пустом месте такие идеи не возникают. Запрещать можно только своей бабушке щи варить, если она согласится на это. Если запретим поп-ММА – сведем в подполье, уже проходили. Я думаю, нужно прописать лимиты, до куда можно идти, до куда нельзя. Иначе мы свалимся в каменный век жестокости», - сказал Тактаров.
Он призвал к изменению правил в стремительно набирающем популярность виде спорта.
«Поп-ММА реально перебарщивают, и правила, я считаю, можно немного смягчить. Мы в свое время были взрослые, с опытом боев, не причиняли лишнюю жестокость. Я говорю про профессионалов. Не про дилетантов – те могли убить. А сейчас дерутся все кому ни лень – иногда жутко на это смотреть. Кто-то лежит в «отключке» - по нему бьют... Так называемые разогревы – что они разогревают, когда люди унижают и оскорбляют друг друга?», - задался вопросом чемпион UFC.
Накануне бывший чемпион UFC Конор Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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