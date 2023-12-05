«Смягчите правила!»: Тактаров обвинил поп-ММА в чрезмерной жестокости

Российским организаторам поп-MMA следует смягчить правила боев, но полный запрет этого вида спорта ни к чему не приведет. Таким мнением поделился с НСН бывший боец смешанных единоборств, киноактер Олег Тактаров.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в последнее время волна «публичного насилия среди несовершеннолетних захлестнула российские регионы, в том числе республику, которую он представляет, - Дагестан. Хамзаев обратился в СК с просьбой дать правовую оценку деятельности организаторов поп-ММА в России, а также рассмотреть возможность полностью заблокировать подобные проекты и контент, который, по мнению депутата, является «керосином деструктивного поведения у молодежи».