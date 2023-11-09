Дагестанское село переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села в Дагестане в честь отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.

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Распоряжение касается населенного пункта Кироваул Кизилюртовского района. Село будет называться Манапкала.

С просьбой о переименовании в феврале 2023 года выступила администрация села. В июне парламент Дагестана поддержал инициативу.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов проживал в Кировауле. Он скончался в июле 2020 года в возрасте 57 лет от осложнений на фоне коронавируса, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДагестанМихаил МишустинПравительство России

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