Дагестанское село переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села в Дагестане в честь отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.
Распоряжение касается населенного пункта Кироваул Кизилюртовского района. Село будет называться Манапкала.
С просьбой о переименовании в феврале 2023 года выступила администрация села. В июне парламент Дагестана поддержал инициативу.
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов проживал в Кировауле. Он скончался в июле 2020 года в возрасте 57 лет от осложнений на фоне коронавируса, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru