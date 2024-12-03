Смолов заявил, что не видит смысла в вызове его в сборную России

По его словам, если его вызовут на игры национальной команды, то он обязательно поедет, однако рационального зерна в таком решении тренерского штаба он не видит.

«Я не хочу, чтобы мой ответ посчитали каким-то высокомерным... Но какого-то именно рационального зерна и футбольного смысла я не вижу», - заключил нападающий «Краснодара».

Ранее выступающий за тольяттинский ФК «Акрон» Артём Дзюба заявил, что готов сыграть за сборную России, если его вызовут, сообщает RT.

