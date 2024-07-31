В ФК «Динамо» назвали причину ухода Федора Смолова

Он пояснил, что футболисту предложили остаться в клубе, но с условием, что его зарплата будет напрямую зависеть от количества сыгранных матчей.

«Дело в контракте. Фёдору было предложено: сколько матчей сыграешь за основной состав, столько и получишь», — сказал Степашина.

Ранее ФК «Краснодар» объявил о возвращении в состав Смолова, который перешёл в стан «быков» в статусе свободного агента, Контракт с нападающим рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

