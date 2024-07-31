В ФК «Динамо» назвали причину ухода Федора Смолова
Нападающий Фёдор Смолов покинул московский ФК «Динамо» из-за того, что его не устроили условия нового контракта. Как пишет «Комсомольская правда», об этом заявил член совета директоров столичной команды Сергей Степашин.
Он пояснил, что футболисту предложили остаться в клубе, но с условием, что его зарплата будет напрямую зависеть от количества сыгранных матчей.
«Дело в контракте. Фёдору было предложено: сколько матчей сыграешь за основной состав, столько и получишь», — сказал Степашина.
Ранее ФК «Краснодар» объявил о возвращении в состав Смолова, который перешёл в стан «быков» в статусе свободного агента, Контракт с нападающим рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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