В ФК «Динамо» назвали причину ухода Федора Смолова

Нападающий Фёдор Смолов покинул московский ФК «Динамо» из-за того, что его не устроили условия нового контракта. Как пишет «Комсомольская правда», об этом заявил член совета директоров столичной команды Сергей Степашин.

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Он пояснил, что футболисту предложили остаться в клубе, но с условием, что его зарплата будет напрямую зависеть от количества сыгранных матчей.

«Дело в контракте. Фёдору было предложено: сколько матчей сыграешь за основной состав, столько и получишь», — сказал Степашина.

Ранее ФК «Краснодар» объявил о возвращении в состав Смолова, который перешёл в стан «быков» в статусе свободного агента, Контракт с нападающим рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар / fckrasnodar.ru
ТЕГИ:ФутболФутболистКраснодарДинамо МоскваФедор Смолов

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