СМИ: Жириновский пообещал отозвать законопроект о продаже пива на стадионах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении отозвать из Госдумы закон, разрешающий продажу пива на стадионах, сообщает RT.
«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую - и все», - сказал Жириновский в интервью изданию «РБ Спорт».
По его словам, партия власти «хитрым манёвром» подсунула ЛДПР этот законопроект, чтобы потом либерал-демократов обвинили в увеличении числа пьющих в России.
При этом Жириновский подчеркнул, что для него важно было услышать мнение фанатов о том, нужно ли пиво на стадионах.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии запрета на продажу и употребление пива во время футбольных матчей. В январе прошлого года сообщалось о рассмотрении поправок, согласно которым пиво можно будет продавать на всех спортивных мероприятиях, если речь не идет о детско-юношеских соревнованиях. Отмечалось, что рассмотрение проекта отложено до осени 2021 года.
Эту инициативу уже успел одобрить владелец московского «Спартака» Леонид Федун, который признался, что считает пиво важной частью атмосферы футбольного праздника,
Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на российских стадионах действует с 2005 года.
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