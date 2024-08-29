СМИ: «Зенит» выкупил Соболева у «Спартака»

Форвард московского «Спартака» и игрок сборной России Александр Соболев официально стал футболистом «Зенита», сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, спортсмен подписал контракт с петербургским клубом после длительных переговоров, которые начались около месяца назад.

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Стороны долгое время не могли прийти к соглашению по сумме трансфера, что вызывало недовольство у самого Соболева. 24 июля, перед вечерней тренировкой, форвард заявил главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу, что ему трудно сосредоточиться на игре, так как все мысли заняты переходом в «Зенит». В ответ Станкович похвалил игрока за откровенность, но принял решение отстранить его от тренировок с основной командой, пишет Baza.

Несмотря на сложности, клубы достигли компромисса. По предварительным данным, сумма трансфера составит около €10 млн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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