СМИ: «Зенит» выкупил Соболева у «Спартака»
Форвард московского «Спартака» и игрок сборной России Александр Соболев официально стал футболистом «Зенита», сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, спортсмен подписал контракт с петербургским клубом после длительных переговоров, которые начались около месяца назад.
Стороны долгое время не могли прийти к соглашению по сумме трансфера, что вызывало недовольство у самого Соболева. 24 июля, перед вечерней тренировкой, форвард заявил главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу, что ему трудно сосредоточиться на игре, так как все мысли заняты переходом в «Зенит». В ответ Станкович похвалил игрока за откровенность, но принял решение отстранить его от тренировок с основной командой, пишет Baza.
Несмотря на сложности, клубы достигли компромисса. По предварительным данным, сумма трансфера составит около €10 млн, передает «Радиоточка НСН».
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