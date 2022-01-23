СМИ: «Зенит» собирается наказать Азмуна из-за его переговоров с «Байером»
В руководстве футбольного клуба (ФК) «Зенит» намерены оштрафовать нападающего Сердара Азмуна из Ирана за нарушение медицинского регламента. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Азмун отправился из отеля на встречу с представителями немецкого «Байера», с которыми ездил на подписание контракта для продолжения карьеры в немецкой команде.
Штраф Азмуна может составить 50 тысяч евро. Кроме того, нападающего могут отправить во вторую команду.
Азмун планирует начать выступление за немецкий клуб летом 2022 года.
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