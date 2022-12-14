СМИ заметили Криштиану Роналду на базе мадридского «Реала»

По данным издания, нападающий получил от «сливочных» необходимое разрешение и использует одно из тренировочных полей для поддержания формы. Основной состав «Реала» тренируется на другой базе.

Напомним, перед чемпионатом мира по футболу в Катаре 37-летний форвард расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и в настоящее время находится без клуба.

Ранее Роналду заявил, что не подписывал никакого контракта с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

