СМИ заметили Криштиану Роналду на базе мадридского «Реала»

Португальский футболист Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского «Реала», об этом сообщает Relevo.

СМИ: Криштиану Роналду отказался завершать карьеру в сборной Португалии

По данным издания, нападающий получил от «сливочных» необходимое разрешение и использует одно из тренировочных полей для поддержания формы. Основной состав «Реала» тренируется на другой базе.

Напомним, перед чемпионатом мира по футболу в Катаре 37-летний форвард расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и в настоящее время находится без клуба.

Ранее Роналду заявил, что не подписывал никакого контракта с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболФутболистСпортсменыРеалКриштиану Роналду
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