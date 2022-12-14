СМИ заметили Криштиану Роналду на базе мадридского «Реала»
Португальский футболист Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского «Реала», об этом сообщает Relevo.
По данным издания, нападающий получил от «сливочных» необходимое разрешение и использует одно из тренировочных полей для поддержания формы. Основной состав «Реала» тренируется на другой базе.
Напомним, перед чемпионатом мира по футболу в Катаре 37-летний форвард расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и в настоящее время находится без клуба.
Ранее Роналду заявил, что не подписывал никакого контракта с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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