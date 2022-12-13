СМИ: Криштиану Роналду отказался завершать карьеру в сборной Португалии
Нападающий Криштиану Роналду считает, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, сообщает CM Jornal.
Футболист, которому в феврале 2023 года исполнится 38 лет, готов остаться в команде даже в том случае, если на посту главного тренера останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.
Источник также отмечает, что Роналду признаёт, что находится не в лучшей форме. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» объясняет это пропуском предсезонных сборов с «Манчестер Юнайтед», а также непопаданием в состав в последние месяцы.
Ранее сборная Португалии по футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 6:1 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, Роналду в стартовый состав не попал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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