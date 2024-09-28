СМИ: WADA потеряло данные о делах и итогах тестов перед Олимпиадой в Париже

Издание отмечает, что на майском заседании руководству WADA сообщили о сбое в работе компьютерной базы данных. Из-за него были повреждены, отсутствовали или стали некорректными данные, которые касаются по меньшей мере двух тысяч дел. Неполадки затрудняли отслеживание свыше 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил. Информацию о проблеме скрывала «ограниченная горстка должностных лиц WADА», вовлеченных в разрешение ситуации.

При этом агентство опровергло сведения New York Times. На своем сайте WADA отметило, что трудности возникли из-за переноса базы на другую систему управления результатами, и технические проблемы не оказали негативного влияния на Олимпиаду.

«Полные данные были доступны в любое время, и все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены WADA», — подчеркнули в агентстве.

