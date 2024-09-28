СМИ: WADA потеряло данные о делах и итогах тестов перед Олимпиадой в Париже
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в преддверии Олимпийских игр в Париже потеряло информацию об открытых делах и результатах тестов спортсменов, и на Олимпиаду могли попасть атлеты, обвиняемые в употреблении допинга. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.
Издание отмечает, что на майском заседании руководству WADA сообщили о сбое в работе компьютерной базы данных. Из-за него были повреждены, отсутствовали или стали некорректными данные, которые касаются по меньшей мере двух тысяч дел. Неполадки затрудняли отслеживание свыше 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил. Информацию о проблеме скрывала «ограниченная горстка должностных лиц WADА», вовлеченных в разрешение ситуации.
При этом агентство опровергло сведения New York Times. На своем сайте WADA отметило, что трудности возникли из-за переноса базы на другую систему управления результатами, и технические проблемы не оказали негативного влияния на Олимпиаду.
«Полные данные были доступны в любое время, и все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены WADA», — подчеркнули в агентстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru