СМИ: Вратаря «ПСЖ» Сафонова обязали выплатить 60 млн рублей алиментов

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов проиграл своей бывшей супруге Анастасии суд по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам

По данным канала, Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому спортсмен обязан выплатить задолженность по алиментам на их общую дочь в размере 60 млн рублей.

Кроме того, Сафонов должен будет ежемесячно выплачивать экс-супруге 25% от своей зарплаты.

Отмечается, что адвокаты голкипера намерены обжаловать решение Мосгорсуда.

Ранее блогер Алана Мамаева рассказала, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.psg.fr
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