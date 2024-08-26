СМИ: Вратаря «ПСЖ» Сафонова обязали выплатить 60 млн рублей алиментов

По данным канала, Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому спортсмен обязан выплатить задолженность по алиментам на их общую дочь в размере 60 млн рублей.

Кроме того, Сафонов должен будет ежемесячно выплачивать экс-супруге 25% от своей зарплаты.

Отмечается, что адвокаты голкипера намерены обжаловать решение Мосгорсуда.

Ранее блогер Алана Мамаева рассказала, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

