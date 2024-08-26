СМИ: Вратаря «ПСЖ» Сафонова обязали выплатить 60 млн рублей алиментов
Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов проиграл своей бывшей супруге Анастасии суд по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому спортсмен обязан выплатить задолженность по алиментам на их общую дочь в размере 60 млн рублей.
Кроме того, Сафонов должен будет ежемесячно выплачивать экс-супруге 25% от своей зарплаты.
Отмечается, что адвокаты голкипера намерены обжаловать решение Мосгорсуда.
Ранее блогер Алана Мамаева рассказала, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузинский банк «ТБС» возобновил получение переводов из РФ по «Золотой короне»
- Бывшего владельца «Открытие холдинга» Беляева объявили в международный розыск
- Семьям погибших сотрудников ИК-19 выплатят миллион рублей матпомощи
- Глава СПЧ призвал создать неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер
- Ущерб Минобороны по делу полковника ВСУ Храпача превысил ₽4,6 млн
- СМИ: Вратаря «ПСЖ» Сафонова обязали выплатить 60 млн рублей алиментов
- Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии
- Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
- Кабмин поддержал переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
- МИД РФ: Послу Индии разъяснили позицию России по конфликту на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru