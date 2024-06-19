Перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам

В своём видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале «чёрно-зелёных», голкипер поблагодарил за поддержку болельщиков, владельца команды Сергея Галицкого и руководство «быков», а также партнёров по команде.

«Я не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу», — заключил спортсмен.

Ранее Матвей Сафонов подписал пятилетний контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

