Перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший из ФК «Краснодар» во французский «Пари Сен-Жермен», заявил, что не намерен говорить «прощай» родному городу и клубу.

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В своём видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале «чёрно-зелёных», голкипер поблагодарил за поддержку болельщиков, владельца команды Сергея Галицкого и руководство «быков», а также партнёров по команде.

«Я не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу», — заключил спортсмен.

Ранее Матвей Сафонов подписал пятилетний контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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