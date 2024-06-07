СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России
Переход вратаря ФК «Краснодар» и сборной России Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» оказался под угрозой срыва. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, это связано с запретом на выезд из России из-за долга по алиментам. В феврале 2024 года спортсмен проиграл суд бывшей жене, и его обязали выплачивать ей четверть доходов. Изначально речь шла о 14 млн рублей, однако после перерасчёта долг увеличился до 60 млн рублей.
Как пишет Baza, решение о запрете на выезд из РФ в отношении Сафонова было принято 6 июня. При этом сам голкипер в настоящее время находится в Белоруссии и готовится к матчу с национальной сборной республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментным платежам на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Пиши, сокращай» и «45 татуировок менеджера»: Какую бизнес-литературу читают россияне
- В Свердловской области третий день ищут двух пропавших детей
- Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей
- Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года
- Путин: Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля
- СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России
- Путин поручил принять закон о креативных индустриях
- Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией
- Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море
- Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru