СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России

По данным канала, это связано с запретом на выезд из России из-за долга по алиментам. В феврале 2024 года спортсмен проиграл суд бывшей жене, и его обязали выплачивать ей четверть доходов. Изначально речь шла о 14 млн рублей, однако после перерасчёта долг увеличился до 60 млн рублей.

Как пишет Baza, решение о запрете на выезд из РФ в отношении Сафонова было принято 6 июня. При этом сам голкипер в настоящее время находится в Белоруссии и готовится к матчу с национальной сборной республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментным платежам на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

