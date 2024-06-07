СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России

Переход вратаря ФК «Краснодар» и сборной России Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» оказался под угрозой срыва. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, это связано с запретом на выезд из России из-за долга по алиментам. В феврале 2024 года спортсмен проиграл суд бывшей жене, и его обязали выплачивать ей четверть доходов. Изначально речь шла о 14 млн рублей, однако после перерасчёта долг увеличился до 60 млн рублей.

Как пишет Baza, решение о запрете на выезд из РФ в отношении Сафонова было принято 6 июня. При этом сам голкипер в настоящее время находится в Белоруссии и готовится к матчу с национальной сборной республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментным платежам на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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