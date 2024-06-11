СМИ: Вратарю Матвею Сафонову разрешили выезд из России
Голкипер ФК «Краснодар» и сборной России Мавей Сафонов погасил долги по алиментам. Об этом в своём Telegram-канале заявил журналист Иван Карпов.
Он отметил, что в результате с вратаря сняли запрет на выезд из страны. Таким образом, теперь переходу Сафонова в «Пари Сен-Жермен» ничего не мешает.
«Вскоре «ПСЖ» объявит о трансфере Матвея официально», - заверил Карпов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов задолжал по алиментам 14 млн рублей, однако после перерасчёта долг увеличился до 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом сам голкипер назвал эти сообщения слухами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru