СМИ: Вратарю Матвею Сафонову разрешили выезд из России

Голкипер ФК «Краснодар» и сборной России Мавей Сафонов погасил долги по алиментам. Об этом в своём Telegram-канале заявил журналист Иван Карпов.

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Он отметил, что в результате с вратаря сняли запрет на выезд из страны. Таким образом, теперь переходу Сафонова в «Пари Сен-Жермен» ничего не мешает.

«Вскоре «ПСЖ» объявит о трансфере Матвея официально», - заверил Карпов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов задолжал по алиментам 14 млн рублей, однако после перерасчёта долг увеличился до 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом сам голкипер назвал эти сообщения слухами.

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ФОТО: РИА Новости
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