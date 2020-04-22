СМИ: ВОЗ призвала УЕФА отменить международные турниры до 2022 года

Всемирная организация здравоохранения выступает за приостановку всех международных турниров по футболу до начала 2022 года в связи с ситуацией с коронавирусом. О такой рекомендации Союзу европейских футбольных ассоциаций сообщает бразильский портал Veja.

По данным издания, такое предложение озвучено в ходе видеоконференции ВОЗ с УЕФА и представителями европейских футбольных клубов на прошлой неделе. При этом, как отмечается, из-за ожесточённых споров конференция.

Накануне, 21 апреля, УЕФА по итогам этой виртуальной встречи рекомендовал официально своим участникам доиграть национальные чемпионаты. Кроме того сформированы различные варианты календаря как для клубов, так и для сборных стран, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига рассчитывает возобновить чемпионат страны в период с середины июня по середину июля. Оставшиеся матчи могут быть проведены при пустых трибунах. После 22 туров таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 50 очками. «Локомотив» и «Краснодар» отстают от бело-голубых на девять баллов.



