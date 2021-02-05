СМИ: Вместо гимна России на ЧМ по хоккею будет звучать «Катюша»
Российские хоккеисты, которые поедут на чемпионат мира 2021 года в Латвию, будут выходить на лёд под песню «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России.
Собеседник агентства рассказал, что произведение Матвея Блантера и Михаила Исаковского заменит гимн России, использовать который российским спортсменам запрещено по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
Ранее CAS, по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), постановил, что сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны, сообщает RT.
Изначально чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня, однако Международная федерация хоккея лишила Минск права принять турнир из-за эпидемиологической ситуацией и «технических причин».
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