СМИ: Вместо гимна России на ЧМ по хоккею будет звучать «Катюша»

Российские хоккеисты, которые поедут на чемпионат мира 2021 года в Латвию, будут выходить на лёд под песню «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России.

Собеседник агентства рассказал, что произведение Матвея Блантера и Михаила Исаковского заменит гимн России, использовать который российским спортсменам запрещено по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее CAS, по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), постановил, что сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны, сообщает RT.

Изначально чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня, однако Международная федерация хоккея лишила Минск права принять турнир из-за эпидемиологической ситуацией и «технических причин».

