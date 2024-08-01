СМИ: Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне

В своих соцсетях он написал, что инцидент произошёл в Сен-Дени в понедельник 29 июля.

Добычей воров стали 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей, которые хранились в незапертом шкафчике. Общая сумма ущерба составила 2,3 тысячи евро. Тренер команды обратился с заявлением в полицию.

Ранее на Олимипаде в Париже тренер сборной Австралии по хоккею с мячом лишился банковской карты, с которой злоумышленники сняли 900 евро, а у члена сборной Японии по регби пропали три тысячи евро и обручальное кольцо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

