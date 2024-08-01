СМИ: Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне
Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне под Парижем. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщил журналист французского издания Valeurs Амори Бреле.
В своих соцсетях он написал, что инцидент произошёл в Сен-Дени в понедельник 29 июля.
Добычей воров стали 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей, которые хранились в незапертом шкафчике. Общая сумма ущерба составила 2,3 тысячи евро. Тренер команды обратился с заявлением в полицию.
Ранее на Олимипаде в Париже тренер сборной Австралии по хоккею с мячом лишился банковской карты, с которой злоумышленники сняли 900 евро, а у члена сборной Японии по регби пропали три тысячи евро и обручальное кольцо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне
- Потолок рухнул в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке
- Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан
- Главу «Военторга» Павлова отправили под арест до 30 сентября
- Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге
- СМИ: В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека
- Пловец Сомов пожаловался на олимпийский бассейн
- «Поклонюсь, но руки не подам»: Худрук Нового Театра Бояков о предателях России
- СМИ: Россия освободит Кара-Мурзу в рамках обмена заключенными
- Стоимость покраски кузова автомобилей в России выросла на 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru