Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

В Париже злоумышленница, выдававшая себя за арабскую принцессу, обокрала ювелирный магазин. Причём, женщина не просто похитила украшения, а подменила их шоколадными конфетами. По информации телеканал LCI, сумма ущерба превышает полтора миллиона евро.

Источник отмечает, что инцидент произошел накануне вечером. Появившись в магазине, расположенном недалеко от сада Тюильри, дама около часа изучала ассортимент, отложила себе несколько дорогостоящих ювелирных изделий и пообещала оплатить их банковским переводом на следующий день.

Спустя некоторое время после её ухода ювелиры обнаружили в коробке для драгоценностей шоколадные конфеты. Сообщается, что к расследованию инцидента подключилась бригада по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа.

Ранее НСН писала, что таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали пассажирку рейса Дубай-Москва, которая незаконно пыталась провести в Россию дорогостоящие украшения.

34-летняя женщина прошла через зеленый коридор. Специалисты таможенной службы обнаружили у нее в ручной клади кольцо и браслет, а также фирменные футляры для них. Выполнены украшения из золота и инкрустированы бриллиантами, их общая стоимость составляет более 1,2 миллиона рублей.

По словам пассажирки, кольцо она приобрела в Малайзии, а браслет подарил муж, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Теперь женщине грозит дело о контрабанде.

