Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили медалей Олимпиады-2010

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его Олимпийских медалей 2010 и 2014 годов.

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Как сообщает пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU), суд поддержал решение Антидопинговой комиссии IBU и Спортивного арбитражного суда (CAS), ранее наказавшие спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

«Подтвержденные решения приводят к аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/2014... и четырехлетнему периоду дисквалификации», - говорится в сообщении.

Ранее CAS из-за допинга аннулировал все спортивные достижения российской бегуньи Татьяны Томашовой за период с июня 2012 года по январь 2015 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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