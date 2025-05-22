Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили медалей Олимпиады-2010

Как сообщает пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU), суд поддержал решение Антидопинговой комиссии IBU и Спортивного арбитражного суда (CAS), ранее наказавшие спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

«Подтвержденные решения приводят к аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/2014... и четырехлетнему периоду дисквалификации», - говорится в сообщении.

Ранее CAS из-за допинга аннулировал все спортивные достижения российской бегуньи Татьяны Томашовой за период с июня 2012 года по январь 2015 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

