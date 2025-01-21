Медведева назвала Туктамышеву Мадонной фигурного катания
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018, российская фигуристка Евгения Медведева назвала Елизавету Туктамышеву Мадонной фигурного катания, сообщило РИА Новости.
По ее словам, Туктамышева символизирует долгожительство и женственность в фигурном катании — даже после окончания карьеры в 27 лет она успешно продолжает выступать в шоу.
«Лиза очень компонентная, выразительная. Она прямо женщина на льду», — отметила Медведева.
Помимо участия в ледовых шоу, Туктамышева комментирует спортивные состязания. Она имеет титулы чемпионки мира и Европы 2015 года, а также медали всех достоинств командных мировых первенств.
Ранее Туктамышева заявила, что пока не думала о возобновлении карьеры. Фигуристка подчеркнула, что на ее решение будут влиять несколько факторов, в том числе допуск россиян на международные соревнования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru