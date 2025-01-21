Медведева назвала Туктамышеву Мадонной фигурного катания

По ее словам, Туктамышева символизирует долгожительство и женственность в фигурном катании — даже после окончания карьеры в 27 лет она успешно продолжает выступать в шоу.

«Лиза очень компонентная, выразительная. Она прямо женщина на льду», — отметила Медведева.

Помимо участия в ледовых шоу, Туктамышева комментирует спортивные состязания. Она имеет титулы чемпионки мира и Европы 2015 года, а также медали всех достоинств командных мировых первенств.

Ранее Туктамышева заявила, что пока не думала о возобновлении карьеры. Фигуристка подчеркнула, что на ее решение будут влиять несколько факторов, в том числе допуск россиян на международные соревнования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

