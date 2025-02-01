СМИ: В IIHF оценили влияние Трампа на возвращение российского хоккея
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс оценил влияние президента США Дональда Трампа на возможное возвращение российского хоккея. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
«Если кто-то скажет, что Трамп сможет обеспечить безопасное проведение чемпионатов мира, я буду очень рад. Но я думаю, что Трамп немножко занят», - сказал он.
В связи с этим Козиолс предположил, что американский лидер не будет «заниматься чемпионатами мира».
В сезоне-2024/25 IIHF не допустила российскую сборную для участия в турнирах под своей эгидой якобы из-за соображений безопасности. При этом 7 января 2025 года президент IIHF заявил, что решение об участии сборной РФ в Олимпиаде будет принято в феврале.
Ранее представители Минспорта Украины попросили IIHF продлить отстранение российских хоккеистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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