СМИ: В IIHF оценили влияние Трампа на возвращение российского хоккея

В связи с этим Козиолс предположил, что американский лидер не будет «заниматься чемпионатами мира».

В сезоне-2024/25 IIHF не допустила российскую сборную для участия в турнирах под своей эгидой якобы из-за соображений безопасности. При этом 7 января 2025 года президент IIHF заявил, что решение об участии сборной РФ в Олимпиаде будет принято в феврале.

Ранее представители Минспорта Украины попросили IIHF продлить отстранение российских хоккеистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».