Россиянин Сусленков выиграл бой за пояс IBF Europe в тяжелом весе

Россиянин Артем Сусленков завоевал пояс боксерской федерации IBF Europe в тяжелом весе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Боксер одержал победу над соперником, бельгийцем Джеком Муловайи, на турнире в Москве «Winline. Ночь чемпионов IBA». В десяти раундах Сусленков был признан победителем большинством голосов судей. Счет судейских записок составил 96–94, 95–95, 97–93.

Комментируя поединок, россиянин отметил, что недоволен своими действиями: «где‑то не послушал свой угол, чуть промахнулся, и бой пошел не по плану».

«Я не совсем вошел в свою привычную форму, хотя времени на подготовку у меня было достаточно. Далее это будет уроком для меня и моей команды. Пояс IBF — мой первый в карьере и очень важный, конечно. Нужно готовиться, чтобы его... удержать», — поделился Сусленков.

Между тем российского боксера, экс-чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григория Дрозда дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

