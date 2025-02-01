Россиянин Сусленков выиграл бой за пояс IBF Europe в тяжелом весе
Россиянин Артем Сусленков завоевал пояс боксерской федерации IBF Europe в тяжелом весе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Боксер одержал победу над соперником, бельгийцем Джеком Муловайи, на турнире в Москве «Winline. Ночь чемпионов IBA». В десяти раундах Сусленков был признан победителем большинством голосов судей. Счет судейских записок составил 96–94, 95–95, 97–93.
Комментируя поединок, россиянин отметил, что недоволен своими действиями: «где‑то не послушал свой угол, чуть промахнулся, и бой пошел не по плану».
«Я не совсем вошел в свою привычную форму, хотя времени на подготовку у меня было достаточно. Далее это будет уроком для меня и моей команды. Пояс IBF — мой первый в карьере и очень важный, конечно. Нужно готовиться, чтобы его... удержать», — поделился Сусленков.
Между тем российского боксера, экс-чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григория Дрозда дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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