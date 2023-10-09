СМИ: В Эстонии тренера уволили за поздравление с днем рождения Путина

В команде указали, что сотрудничество с сербским специалистом было прекращено по причине его «некорректного поведения в социальных сетях».

«Решение о увольнении Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», - отметил руководитель клуба Андрей Головин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с 71-летием, отметив, что жизненный путь президента РФ является «убедительным примером беззаветного служения Отечеству», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

