В Латвии будут штрафовать за наклейки «Я - русский» на автомобилях
Сотрудники полиции Латвии смогут штрафовать владельцев автомобилей с наклейками «Я - русский». Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Сотрудники правоохранительных органов будут требовать удалить такие наклейки. Владельцев автомобилей могут привлечь к административной ответственности, предупредили в ведомстве.
Полиция Эстонии ранее заставила местного жителя удалить аналогичную наклейку со стекла личного автомобиля.
Посольства РФ в Латвии и Литве призвали граждан отказаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими знаками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru