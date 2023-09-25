В Латвии будут штрафовать за наклейки «Я - русский» на автомобилях

Сотрудники полиции Латвии смогут штрафовать владельцев автомобилей с наклейками «Я - русский». Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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Сотрудники правоохранительных органов будут требовать удалить такие наклейки. Владельцев автомобилей могут привлечь к административной ответственности, предупредили в ведомстве.

Полиция Эстонии ранее заставила местного жителя удалить аналогичную наклейку со стекла личного автомобиля.

Посольства РФ в Латвии и Литве призвали граждан отказаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими знаками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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