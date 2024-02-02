СМИ: В допинг-пробе Валиевой нашли пока разрешенный анаболик

Помимо запрещенного триметазидина в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

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Отмечается, что данные препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако вещество с анаболическим эффектом организация планирует запретить.

О каком именно препарате идёт речь Yle не уточняет. В настоящее время спортсменам запрещено использовать только один анаболик — повышающий выносливость экдистерон.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мотивировочную часть CAS пообещал обнародовать 9-11 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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