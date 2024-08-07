СМИ: В Дагестане участница турнира по шахматам подлила сопернице под доску ртуть
Одна из участниц чемпионата Дагестана по шахматам подлила под доску сопернице неизвестное вещество, предположительно, ртуть. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Турнир состоялся 2 августа в Махачкале. На видео с камер наблюдения видно, как перед чемпионатом женщина изучила список участников, подошла к одному из столов и вылила некое вещество рядом с доской, растерев его шахматной фигурой.
«По словам очевидцев, женщине, сидевшей за этой доской, стало плохо во время соревнований», — отмечает издание.
Позже организаторы турнира просмотрели видео с камер и вызвали полицию. Правоохранители начали проверку по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru