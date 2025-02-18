В США ограбили дом французского футболиста Оливье Жиру
Дом нападающего клуба американской Главной футбольной лиги «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ограбили в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ Sports.
По данным правоохранителей, об ограблении сообщила 5 февраля жена футболиста. Супруга Жиру обнаружила разбитое окно в доме.
Злоумышленники похитили имущество спортсмена стоимостью около $500 тысяч. Личности грабителей не были установлены, полиция ведет расследование.
Оливье Жиру 38 лет, он играет за «Лос-Анджелес» с июля прошлого года. Игрок - лучший бомбардир в истории сборной Франции: он провел за национальную команду 137 матчей, забил 57 голов и сделал семь результативных передач.
Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области у артистов Мариинского театра украли драгоценности на сотни тысяч рублей, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники повредили 51 дом в Краснодарском крае
- В Эр-Рияде начались переговоры делегация России и США
- Решетников: Рост цен в РФ связан со структурными изменениями потребления
- СМИ: Молдавия не будет платить взносы за членство в СНГ
- Депутаты Госдумы предложили увеличить декретный отпуск
- Американские предприниматели потеряли свыше $300 млрд после ухода из России
- В США ограбили дом французского футболиста Оливье Жиру
- Российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос на 5,5%
- Золотопромышленник Карась получил 12 лет за незаконную добычу металла
- В школе в Оренбурге выявили шесть случаев острой кишечной инфекции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru