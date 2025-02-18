В США ограбили дом французского футболиста Оливье Жиру

Дом нападающего клуба американской Главной футбольной лиги «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ограбили в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ Sports.

По данным правоохранителей, об ограблении сообщила 5 февраля жена футболиста. Супруга Жиру обнаружила разбитое окно в доме.

Злоумышленники похитили имущество спортсмена стоимостью около $500 тысяч. Личности грабителей не были установлены, полиция ведет расследование.

Оливье Жиру 38 лет, он играет за «Лос-Анджелес» с июля прошлого года. Игрок - лучший бомбардир в истории сборной Франции: он провел за национальную команду 137 матчей, забил 57 голов и сделал семь результативных передач.

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