СМИ узнали, в какие клубы готов перейти Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему ищет новые варианты продолжения карьеры. По информации испанской прессы, бразилец не собирается оставаться в Париже, несмотря на возвращение к тренировкам в составе команды.

Многочисленные СМИ подчёркивают, что приоритетным вариантом для 27-летнего форварда остается «Барселона». Однако в том случае, если сторонам не удастся достичь соглашения, Неймар будет готов присоединиться к «Баварии», «Ювентусу» или «Реалу».

Между тем, в минувшем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.