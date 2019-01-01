СМИ узнали, в какие клубы готов перейти Неймар
Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему ищет новые варианты продолжения карьеры. По информации испанской прессы, бразилец не собирается оставаться в Париже, несмотря на возвращение к тренировкам в составе команды.
Многочисленные СМИ подчёркивают, что приоритетным вариантом для 27-летнего форварда остается «Барселона». Однако в том случае, если сторонам не удастся достичь соглашения, Неймар будет готов присоединиться к «Баварии», «Ювентусу» или «Реалу».
Между тем, в минувшем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, в ходе прошедшего в России ЧМ по футболу нападающий сборной Бразилии Неймар провел на газоне почти 14 минут после нарушений правил на нем. Из них пять с половиной минут он пролежал во время матча 1/8 финала с командой Мексики.
Международная федерация футбола (ФИФА) должна предусмотреть санкции к футболистам, которые симулируют травмы на поле. Об этом заявил лучший вратарь СССР, бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Финал ЧМ-2018: Кому достанутся золото, серебро и бронза?».
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