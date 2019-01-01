Неймара могут исключить из состава сборной Бразилии за удар фаната
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар хочет выступать за «Реал». Об этом он рассказал своему соотечественнику Марселу, выступающему за мадридский клуб. При этом и мадридцы хотят заполучить Неймара. Однако отец игрока опровергал эту информацию.
Меж тем, как пишет RT, Неймара могут исключить из сборной Бразилии за избиение фаната. Инцидент произошёл 26 апреля, когда ПСЖ, за который выступает спортсмен, уступил «Ренну». Неймар ударил по лицу фаната, который снимал его на камеру мобильного и критиковал.
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