СМИ узнали о желании Газзаева возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, может вновь возглавить команду. По данным источника Materatings.ru, Газзаев переживает неудачи армейцев.

Вместе с тем, специалист поставил условие для своего возвращения, утверждается в материале. В частности, Газзаев готов работать в ЦСКА для борьбы за чемпионство с последующим усилением состава команды под Лигу чемпионов. Газзаев полагает, что нынешний состав красно-синих не способен решать такие задачи, пишет Metaratings.

С Газзаевым армейцы в своё время трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и один раз Кубок УЕФА.

После поражения тренер ЦСКА отказался пожать руку наставнику «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не пришёл на послематчевое интервью после разгромного поражения от петербургского «Зенита» (0:4). Помощник наставника армейцев Сергей Овчинников заявил, что у Гончаренко поднялось давление.

Готовить команду к игре с «Динамо» будет именно Овчинников. По сообщениям СМИ, Гончаренко написал заявление об отставке.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/ Александр Натрускин
ТЕГИ:Валерий ГаззаевФутболЦСКА
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры