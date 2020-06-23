СМИ узнали о желании Газзаева возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, может вновь возглавить команду. По данным источника Materatings.ru, Газзаев переживает неудачи армейцев.

Вместе с тем, специалист поставил условие для своего возвращения, утверждается в материале. В частности, Газзаев готов работать в ЦСКА для борьбы за чемпионство с последующим усилением состава команды под Лигу чемпионов. Газзаев полагает, что нынешний состав красно-синих не способен решать такие задачи, пишет Metaratings.

С Газзаевым армейцы в своё время трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и один раз Кубок УЕФА.