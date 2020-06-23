СМИ узнали о желании Газзаева возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, может вновь возглавить команду. По данным источника Materatings.ru, Газзаев переживает неудачи армейцев.
Вместе с тем, специалист поставил условие для своего возвращения, утверждается в материале. В частности, Газзаев готов работать в ЦСКА для борьбы за чемпионство с последующим усилением состава команды под Лигу чемпионов. Газзаев полагает, что нынешний состав красно-синих не способен решать такие задачи, пишет Metaratings.
С Газзаевым армейцы в своё время трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и один раз Кубок УЕФА.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не пришёл на послематчевое интервью после разгромного поражения от петербургского «Зенита» (0:4). Помощник наставника армейцев Сергей Овчинников заявил, что у Гончаренко поднялось давление.
Готовить команду к игре с «Динамо» будет именно Овчинников. По сообщениям СМИ, Гончаренко написал заявление об отставке.
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