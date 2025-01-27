СМИ: Уволенный из сборной Казахстана Черчесов получит 500 тысяч евро

По его словам, при зарплате в размере 1,2 млн евро в год бывший наставник национальной команды получит оклад за пять месяцев.

«Если бы тренер доработал до конца текущего цикла (до зимы), то его соглашение могло быть продлено», - заключил Карпов.

Ранее Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».