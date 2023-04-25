СМИ: «Ювентус» могут отстранить от еврокубков в следующем сезоне
УЕФА может отстранить футбольный клуб «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне 2023-2024, сообщает La Gazetta dello Sport.
По данным источников издания, речь идёт о финансовых махинациях, за которые ранее команду лишили 15 очков в чемпионате Италии.
Отмечается, что в настоящее время УЕФА проводит расследование, а также изучает документы суда. При этом в случае, если разбирательство не завершится к августу, то организация может принять решение о назании в одностороннем порядке.
Ранее в Ленинградской области анонсировали возвращение футбольного клуба «Тосно», который был расформирован в 2018 году, сообщают «Невские новские».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Bloomberg: долг европейских стран в 2023 году увеличился на $32 млрд
- СМИ: «Ювентус» могут отстранить от еврокубков в следующем сезоне
- Пригожин опроверг принадлежность к ближнему кругу Путина
- Захарова оценила сравнение Лаврова с джедаями
- Пригожин: Третья Мировая уже рядом
- В Минобороны Великобритании заявили, что Украине направили снаряды для Challenger 2
- Вооруженные силы РФ пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск
- В Молдавии пройдёт акция «Бессмертный полк»
- В Москве заочно арестован готовивший убийство Дугиной гражданин Украины Цыганенко
- Власти Риги решили снести памятник Пушкину до 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru