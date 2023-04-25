СМИ: «Ювентус» могут отстранить от еврокубков в следующем сезоне

По данным источников издания, речь идёт о финансовых махинациях, за которые ранее команду лишили 15 очков в чемпионате Италии.

Отмечается, что в настоящее время УЕФА проводит расследование, а также изучает документы суда. При этом в случае, если разбирательство не завершится к августу, то организация может принять решение о назании в одностороннем порядке.

Ранее в Ленинградской области анонсировали возвращение футбольного клуба «Тосно», который был расформирован в 2018 году, сообщают «Невские новские».