СМИ: Уточнили срок дисквалификации Большунова

Российского лыжника Александра Большунова не будут дисквалифицировать на длительный срок. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на рейс-директора Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьера Миньерей.

Лыжник Большунов первым из россиян выиграл общий зачёт Кубка мира

«Большунов дисквалифицирован с сегодняшних соревнований. Он не будет отстранен от будущих стартов. Россия может опротестовать это решение. У них есть 48 часов», — пояснил Миньерей.

Россиянин получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который его подрезал. Российская команда также лишилась бронзовой медали, пишет Газета.ru

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ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
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