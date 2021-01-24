СМИ: Уточнили срок дисквалификации Большунова

«Большунов дисквалифицирован с сегодняшних соревнований. Он не будет отстранен от будущих стартов. Россия может опротестовать это решение. У них есть 48 часов», — пояснил Миньерей.

Россиянин получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который его подрезал. Российская команда также лишилась бронзовой медали, пишет Газета.ru

