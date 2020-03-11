Лыжник Большунов первым из россиян выиграл общий зачёт Кубка мира
Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало ясно после того, как сборная Норвегии в полном составе решила не ехать на заключительные этапы в Канаду и США в связи с коронавирусом. За пять гонок до конца сезона в активе 23-летнего российского спортсмена 2221 очко. Ближайший преследователь, норвежец Йоханнес Клебо набрал 1726 очков.
Таким образом, Большунов стал первым россиянином, который сумел победить в общем зачёте Кубка мира. До этого такого же успеха добивались лишь советские спортсмены Александр Завьялов и Владимир Смирнов, отмечает «Свободная пресса».
Примечательно, что в прошлом сезоне именно Клебо не дал Большунову выиграть Кубок мира, россиянин уступил норвежцу всего 100 баллов. Нынешний сезон для Александра оказался удачным и в финансовом плане: его банковский счет пополнился на 180 тысяч долларов призовых, сообщает МИР24.
В следующем сезоне Александру Большунову предстоит не только защитить свой титул обладателя Кубка мира, но и взять золото мирового первенства после четырех серебряных наград.
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