Лыжник Большунов первым из россиян выиграл общий зачёт Кубка мира

Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало ясно после того, как сборная Норвегии в полном составе решила не ехать на заключительные этапы в Канаду и США в связи с коронавирусом. За пять гонок до конца сезона в активе 23-летнего российского спортсмена 2221 очко. Ближайший преследователь, норвежец Йоханнес Клебо набрал 1726 очков.

Таким образом, Большунов стал первым россиянином, который сумел победить в общем зачёте Кубка мира. До этого такого же успеха добивались лишь советские спортсмены Александр Завьялов и Владимир Смирнов, отмечает «Свободная пресса».