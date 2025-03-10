Российские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Гренады
Сборная России по футболу 19 марта сыграет с национальной командой Гренады. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Уточняется, что матч против команды, занимающей 174-ю строчку в рейтинге ФИФА, пройдёт в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
В РФС добавили, что на этой же площадке подопечные Валерия Карпина 25 марта встретятся с победителем Кубка африканских наций 2012 года Замбией.
Ранее тренерский штаб сборной России объявил имена кандидатов на вызов в национальную команду на мартовский сбор. В список впервые попал бразильский защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший российский паспорт, сообщает «Свободная пресса».
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