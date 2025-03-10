Российские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Гренады

Уточняется, что матч против команды, занимающей 174-ю строчку в рейтинге ФИФА, пройдёт в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В РФС добавили, что на этой же площадке подопечные Валерия Карпина 25 марта встретятся с победителем Кубка африканских наций 2012 года Замбией.

Ранее тренерский штаб сборной России объявил имена кандидатов на вызов в национальную команду на мартовский сбор. В список впервые попал бразильский защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший российский паспорт, сообщает «Свободная пресса».

