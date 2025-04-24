СМИ: УЕФА обсуждает изменение регламента Лиги чемпионов

Источник газеты утверждает, что одно из обсуждаемых нововведений касается плей-офф и предусматривает проведение серии пенальти сразу после завершения основного времени в случае ничьи. Предполагается, что отмена дополнительных таймов позволить снизить нагрузку на футболистов.

Короме того, предлагается не допускать игр между клубами из одной страны вплоть до стадии 1/4 финала. Такая мера объясняется тем, что на ранних стадиях турнира матчи с участием команд из одного государства не интересны болельщикам и телекомпаниям.

Ранее продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин заявил об отказе от трансляции матчей Бундеслиги из-за снижения интереса к нему у аудитории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

