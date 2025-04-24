СМИ: УЕФА обсуждает изменение регламента Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос изменения регламента проведения Лиги чемпионов и обсуждает его с клубами. Об этом сообщает Bild.
Источник газеты утверждает, что одно из обсуждаемых нововведений касается плей-офф и предусматривает проведение серии пенальти сразу после завершения основного времени в случае ничьи. Предполагается, что отмена дополнительных таймов позволить снизить нагрузку на футболистов.
Короме того, предлагается не допускать игр между клубами из одной страны вплоть до стадии 1/4 финала. Такая мера объясняется тем, что на ранних стадиях турнира матчи с участием команд из одного государства не интересны болельщикам и телекомпаниям.
Ранее продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин заявил об отказе от трансляции матчей Бундеслиги из-за снижения интереса к нему у аудитории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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