СМИ: УЕФА наказал польский ФК «Легия» за оскорбительные баннеры про Лукашенко
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польский клуб «Легия» за оскорбительные баннеры про президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Zet.
По данным издания, речь идёт о матче третьего тура общего этапа Лиги конференций, в котором 7 ноября играли «Легия» и минское «Динамо». Отмечается, что по ходу встречи польские фанаты не только демонстрировали баннеры на трибунах, но и скандировали оскорбительные кричалки в адрес белорусского лидера.
Как пишет Zet, дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал «Легию» на 17,5 тысячи евро.
Ранее президент Сербии Александр Вучич развернул флаг России на матче Лиги наций УЕФА в городе Лесковац, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru