Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 34 позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. В активе национальной команды РФ 1512 очков.

Первое место сохраняет за собой сборная аргентины, на счету которой 1867 баллов. Далее следуют команды Франции (1859 баллов) и Испании (1853 баллов).

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Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в текущем месяце сборная РФ сыграла дважды на домашних полях – с командами Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Российская сборная может проводить только товарищеские встречи в связи с действующим режимом отстранения от официальных турниров. Он был введен ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за событий на Украине в рамках санкционных мер.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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