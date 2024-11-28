Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА
Сборная России осталась на 34 позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. В активе национальной команды РФ 1512 очков.
Первое место сохраняет за собой сборная аргентины, на счету которой 1867 баллов. Далее следуют команды Франции (1859 баллов) и Испании (1853 баллов).
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в текущем месяце сборная РФ сыграла дважды на домашних полях – с командами Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Российская сборная может проводить только товарищеские встречи в связи с действующим режимом отстранения от официальных турниров. Он был введен ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за событий на Украине в рамках санкционных мер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru