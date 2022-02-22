СМИ: УЕФА может перенести финала Лиги Чемпионов из Петербурга

УЕФА в ходе экстренного заседания рассматривает возможность смены места проведения финала Лиги Чемпионов. Об этом сообщило издание Mirror.

Отмечается, что вместо Санкт-Петербурга предлагаются Лондон или Будапешт. По данным издания, причиной этого стали политические решения российских властей и обострение ситуации вокруг Украины.

Финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, матч запланирован на 28 мая.

При этом глава оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин заявил изданию «Спорт-Экспресс», что эту информацию до российской стороны не доносили.

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Фото: facebook.com/ChampionsLeague
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУЕФАФутбол
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