СМИ: УЕФА может перенести финала Лиги Чемпионов из Петербурга
УЕФА в ходе экстренного заседания рассматривает возможность смены места проведения финала Лиги Чемпионов. Об этом сообщило издание Mirror.
Отмечается, что вместо Санкт-Петербурга предлагаются Лондон или Будапешт. По данным издания, причиной этого стали политические решения российских властей и обострение ситуации вокруг Украины.
Финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, матч запланирован на 28 мая.
При этом глава оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин заявил изданию «Спорт-Экспресс», что эту информацию до российской стороны не доносили.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- СМИ: Актрису Татьяну Доронину госпитализировали с COVID-19
- Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на Олимпиаде в Пекине
- В МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня
- В Европарламенте призвали исключить РФ из европейской экономики
- МИД: Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе
- СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России
- Пасечник ратифицировал договор о дружбе и помощи между ЛНР и Россией
- Джонсон: Лондон введет санкции против России
- Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ
- Центробанк анонсировал новые меры поддержки финансового сектора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru