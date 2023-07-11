СМИ: У фигуристки Щербаковой диагностировали мононуклеоз
Олимпийская чемпионка Пекина по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает Sport24.
Источник ТАСС подтвердил данную информацию, добавив, что 19-летняя фигуристка прервала тренировки.
Отмечается, что мононуклеоз является острым вирусным заболеванием, к симптомам которого относят лихорадку, воспаление миндалин, а также увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, переживший ампутацию, выписался из больницы и выразил благодарность врачам клиники, в которой проходил лечение, сообщает «Радиоточка НСН».
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