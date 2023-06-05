Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Она заявила, что просьба оформить переход поступила от грузинской федерации, и российская сторона одобрила переход. Чайковская отметила, что спортсмены не выступали полтора года, они не живут в России уже долгое время, поэтому было принято решение не препятствовать их уходу.

Дэвис - дочь Этери Тутберидзе, Смолкин - сын актера Смолкина. На Олимпиаде в Пекине, где фигуристы выступали в последний раз, пара заняла 14-е место. В марте прошлого года расписались в Лас-Вегасе.