Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Федерация фигурного катания России одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, сообщила главный тренер российской сборной Елена Чайковская. Ее слова приводит ТАСС.

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Она заявила, что просьба оформить переход поступила от грузинской федерации, и российская сторона одобрила переход. Чайковская отметила, что спортсмены не выступали полтора года, они не живут в России уже долгое время, поэтому было принято решение не препятствовать их уходу.

Дэвис - дочь Этери Тутберидзе, Смолкин - сын актера Смолкина. На Олимпиаде в Пекине, где фигуристы выступали в последний раз, пара заняла 14-е место. В марте прошлого года расписались в Лас-Вегасе.

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ФОТО: РИА Новости
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