СМИ: У экс-тренера сборной РФ по футболу Игнатьева диагностировали рак

Борис Игнатьев являлся главным тренером сборной России по футболу с 1996 по 1998 год. Кроме того, он работал в киевском «Динамо» и нескольких российских ФК. Под руководством Игнатьева в 1988 году юношеская сборная СССР по футболу одержала победу на чемпионате Европы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости.