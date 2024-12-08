СМИ: У экс-тренера сборной РФ по футболу Игнатьева диагностировали рак
У бывшего главного тренера сборной России по футболу 84-летнего Бориса Игнатьева диагностировали рак желудка. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, он обратился к врачам, пожаловавшись на сильную одышку и боли. После этого медики обнаружили у экс-тренера новообразование в желудке. К тому же у Игнатьева серьезные проблемы с сердцем, в связи с чем ему была назначена терапия из-за кардиомиопатии.
Борис Игнатьев являлся главным тренером сборной России по футболу с 1996 по 1998 год. Кроме того, он работал в киевском «Динамо» и нескольких российских ФК. Под руководством Игнатьева в 1988 году юношеская сборная СССР по футболу одержала победу на чемпионате Европы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru