Дочь Юрия Куклачева опровергла информацию о госпитализации отца

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Куклачева госпитализировали в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. По данным портала 78.ru, дрессировщик сам обратился за помощью к столичным медикам в понедельник и был госпитализирован в отделение проблем атеросклероза.

«Нет, это не правда», — заявила Екатерина Куклачева.

Весной 2024 года Куклачёв перенёс обширный инфаркт, тогда артиста госпитализировали с концерта в подмосковном Vegas City Hall из-за проблем с сердцем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

