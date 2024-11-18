Дочь Юрия Куклачева опровергла информацию о госпитализации отца

Дочь дрессировщика и худрука Театра кошек Юрия Куклачева опровергла информацию о том, что ее отец попал в больницу из-за проблем с сосудами, сообщил ТАСС.

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Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Куклачева госпитализировали в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. По данным портала 78.ru, дрессировщик сам обратился за помощью к столичным медикам в понедельник и был госпитализирован в отделение проблем атеросклероза.

«Нет, это не правда», — заявила Екатерина Куклачева.

Весной 2024 года Куклачёв перенёс обширный инфаркт, тогда артиста госпитализировали с концерта в подмосковном Vegas City Hall из-за проблем с сердцем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КошкиЮрий КуклачёвНародный Артист

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