СМИ: церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио собираются отказаться от допуска зрителей на церемонии открытия и закрытия турнира. Этот вопрос проходит финальные согласования, сообщает общенациональная газета The Asahi.
По данным издания, на открытии и закрытии Игр смогут присутствовать только представители Международного олимпийского комитета и участники иностранных делегаций. Сначала предполагалось, что их число составит порядка 10 тысяч человек, однако сейчас организаторы рассчитывают его сократить.
Окончательное решение по этому поводу планируется принять 8 июля после пятистороннего заседания организаторов.
Олимпиада в Токио должна была пройти год назад, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Теперь проведение турнира запланировано на 23 июля- 8 августа.
В марте организаторы заявили, что мероприятия будут проводиться без иностранных болельщиков. Затем был установлен лимит 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50%.
Ранее сообщалось, что власти Японии намерены усилить контроль за состоянием здоровья въезжающих команд из шести стран, в которых было зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса «дельта», передает РИА ФАН.
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