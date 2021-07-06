СМИ: церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио собираются отказаться от допуска зрителей на церемонии открытия и закрытия турнира. Этот вопрос проходит финальные согласования, сообщает общенациональная газета The Asahi.

По данным издания, на открытии и закрытии Игр смогут присутствовать только представители Международного олимпийского комитета и участники иностранных делегаций. Сначала предполагалось, что их число составит порядка 10 тысяч человек, однако сейчас организаторы рассчитывают его сократить.

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Окончательное решение по этому поводу планируется принять 8 июля после пятистороннего заседания организаторов.

Олимпиада в Токио должна была пройти год назад, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Теперь проведение турнира запланировано на 23 июля- 8 августа.

В марте организаторы заявили, что мероприятия будут проводиться без иностранных болельщиков. Затем был установлен лимит 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50%.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены усилить контроль за состоянием здоровья въезжающих команд из шести стран, в которых было зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса «дельта», передает РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/tokyo2020
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
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