СМИ: церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

Окончательное решение по этому поводу планируется принять 8 июля после пятистороннего заседания организаторов.

Олимпиада в Токио должна была пройти год назад, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Теперь проведение турнира запланировано на 23 июля- 8 августа.

В марте организаторы заявили, что мероприятия будут проводиться без иностранных болельщиков. Затем был установлен лимит 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50%.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены усилить контроль за состоянием здоровья въезжающих команд из шести стран, в которых было зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса «дельта», передает РИА ФАН.

