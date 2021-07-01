Мужская сборная России по баскетболу не попала на Олимпийские игры в Токио

Мужская сборная России по баскетболу не прошла квалификацию на Олимпийские игры в Токио: на соревнования в хорватском Сплите россияне уступили сборной Германии.

Российская команда проиграла немцам во втором матче квалификации со счетом 67:69. Из-за второго подряд проигрыша сборная России заняла последнее, третье место в группе, не вышла в плей-офф и потеряла возможность квалифицироваться на Игры в Токио.

В полуфинал квалификационного турнира вышли соперники россиян, сборные Германии и Мексики.

Мужская сборная России по баскетболу пропустит Олимпийские игры второй раз подряд: спортсмены не принимали участия и в Олимпиаде 2016 года.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сборная РоссииБаскетболТокиоОлимпийские Игры
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