Мужская сборная России по баскетболу не попала на Олимпийские игры в Токио
Мужская сборная России по баскетболу не прошла квалификацию на Олимпийские игры в Токио: на соревнования в хорватском Сплите россияне уступили сборной Германии.
Российская команда проиграла немцам во втором матче квалификации со счетом 67:69. Из-за второго подряд проигрыша сборная России заняла последнее, третье место в группе, не вышла в плей-офф и потеряла возможность квалифицироваться на Игры в Токио.
В полуфинал квалификационного турнира вышли соперники россиян, сборные Германии и Мексики.
Мужская сборная России по баскетболу пропустит Олимпийские игры второй раз подряд: спортсмены не принимали участия и в Олимпиаде 2016 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- Мужская сборная России по баскетболу не попала на Олимпийские игры в Токио
- Журналистка «дала в табло» депутату Рады
- Источник: Мишустин поручил привить от коронавируса федеральных чиновников
- В Москве резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ
- Лукашенко разрешил посещение Белоруссии без виз для вакцинации от COVID-19
- Глава МИД Украины назвал ошибкой включение Крыма в состав России
- США и Британия обвинили ГРУ РФ в глобальных кибератаках
- Евросоюз откроет границы для граждан Канады и еще десяти стран
- Роскомнадзор вызвал представителей Facebook, WhatsApp и Twitter для составления протоколов
- Москва обновит климатический план для сокращения выбросов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru