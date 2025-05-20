СМИ: Тренера вратарей сборной России по футболу обвинили в многоженстве
Тренера вратарей ФК «Ростов» и футбольной сборной России Виталия Кафанова обвинили в многоженстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что первой супругой специалиста в 1998 году стала Марал Кафанова, в браке родились двое детей. Однако на отдыхе в Абу-Даби в феврале 2025 года к семейной паре подошла некая Римма, заявившая, что является женой мужчины с 2018 года.
Отмечается, что Кафанов всё подтвердил. По мнению Марал, для второго брака тренер специально сделал второй паспорт.
Теперь первая супруга намерена аннулировать второй брак мужа. А Кафанов, в свою очередь, подал документы на развод с Марал.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что многоженство в России запрещено, как и его пропаганда, дополнительного регулирования этого вопроса не требуется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru