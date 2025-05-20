СМИ: Тренера вратарей сборной России по футболу обвинили в многоженстве

В сообщении говорится, что первой супругой специалиста в 1998 году стала Марал Кафанова, в браке родились двое детей. Однако на отдыхе в Абу-Даби в феврале 2025 года к семейной паре подошла некая Римма, заявившая, что является женой мужчины с 2018 года.

Отмечается, что Кафанов всё подтвердил. По мнению Марал, для второго брака тренер специально сделал второй паспорт.

Теперь первая супруга намерена аннулировать второй брак мужа. А Кафанов, в свою очередь, подал документы на развод с Марал.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что многоженство в России запрещено, как и его пропаганда, дополнительного регулирования этого вопроса не требуется.

