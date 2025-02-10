Кабмин РФ не поддержал законопроект о запрете пропаганды многоженства
Кабинет министров отказался одобрить предложение председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о введении административной ответственности за пропаганду многоженства. Это следует из отзыва правительства на инициативу.
Как сообщают информационные агентства, документ принят 10 февраля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Сделан вывод, что вышеозначенный проект необходимо значительно доработать.
В правительстве отметили, что Семейный кодекс РФ исключает заключение брака между лицами, если одно из них уже состоит в другом официальном браке. Кроме того, в законодательстве нет понятия «многоженство».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце 2024 года Генеральная прокуратура подтвердила вынесение предостережения в связи с поддержкой многоженства в некоторых регионах. Перед этим совета улемов Духовного управления мусульман России принял фетву о разрешении иметь мужчинам-мусульманам до четырех жен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru