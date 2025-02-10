Кабмин РФ не поддержал законопроект о запрете пропаганды многоженства

Кабинет министров отказался одобрить предложение председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о введении административной ответственности за пропаганду многоженства. Это следует из отзыва правительства на инициативу.

Как сообщают информационные агентства, документ принят 10 февраля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Сделан вывод, что вышеозначенный проект необходимо значительно доработать.