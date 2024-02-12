Сборная Бразилии по футболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду
Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Олимпийские игры 2024 года, команда проиграла сборной Аргентины в матче финала квалификационного турнира.
Встреча национальных команд прошла в Каракасе. Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0, гол в ворота соперников забил Лусиано Гонду на 78-й минуте.
Первое место в таблице турнира заняла сборная Парагвая, которая набрала 7 очков. За ней следует команда Аргентины с 5 очками. Обе сборные квалифицировались на Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Не смогут принять участие в соревновании команды Бразилии, набравшей 3 очка, и Венесуэлы, заработавшей лишь одно очко.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru. В них примут участие в том числе российские и белорусские спортсмены в нейтральном статусе, которые получили 11 квот на состязания в борьбе, велоспорте, гребле, плавании, отмечает телеканал «360».
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