СМИ: Теннисистка Грачева получила французское гражданство
5 июня 202320:31
Российская теннисистка Варвара Грачева получила французское гражданство. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрис Абграль.
Грачевой 22 года, она 41-я ракетка мира.
Она тренировалась в Каннах, а процесс получения французского гражданства был запущен в 2020 году.
Ранее певица Земфира опровергла наличие у нее гражданства Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков пообещал единоразовые выплаты жителям приграничных районов
- Силуанов оценил состояние бюджетной системы России
- В Пентагоне заявили о поражении России в конфликте на Украине
- SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
- На юго-востоке Турции произошло землетрясение
- Евросоюз ввел санкции против девяти россиян
- Гладков: в селе Глотово в результате обстрела ВСУ пострадал ребенок
- Пушилин заявил о серьезном продвижении «Ахмата» в Марьинке
- СМИ: Теннисистка Грачева получила французское гражданство
- СМИ: на упавшем в США самолете находилась семья спонсора Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru