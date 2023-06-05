СМИ: Теннисистка Грачева получила французское гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачева получила французское гражданство. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрис Абграль.

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Грачевой 22 года, она 41-я ракетка мира.

Она тренировалась в Каннах, а процесс получения французского гражданства был запущен в 2020 году.

Ранее певица Земфира опровергла наличие у нее гражданства Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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